Milijarderji onesnažujejo veliko več od najrevnejših

Milijarder v enem dnevu onesnaži toliko, kolikor najrevnejši človek onesnaži v enem letu. To izhaja iz poročila organizacije Oxfam, objavljenem ob letošnji podnebni konferenci COP30, ki naj bi se zaključila danes v brazilskem Belemu, čeprav so delegate včeraj morali evakuirati zaradi požara. Vsekakor, posameznik, ki pripada skupini 0,1 % najbogatejših Zemljanov, v enem samem dnevu proizvede 800 kilogramov ogljikovega dioksida (CO2), medtem ko ga oseba iz skupine najrevnejših 50 % proizvede 2 kilograma.

32 odstotkov emisij več

Zanimiv pa je tudi drug podatek. Bogati onesnažujejo vedno več, revni vedno manj. Od leta 1990 se je delež skupnih emisij najbogatejšega 0,1 % prebivalstva povečal za 32 %, medtem ko se je delež najrevnejše polovice človeštva zmanjšal za 3 %.

Superbogati s svojim življenjskim slogom, kot so uporaba zasebnih letal in jaht, izpuščajo ogromne količine CO2. Obenem vlagajo v nekatere najbolj onesnažujoče gospodarske dejavnosti in od njih ustvarjajo dobiček. Poročilo ugotavlja, da je milijarder s svojimi naložbami v povprečju odgovoren za 1,9 milijona ton emisij CO2 na leto. To je primerljivo z emisijami, ki jih proizvede zasebno letalo, ki 10.000-krat obkroži planet.