Milijonar odletel po jadrnico v Trst

Avstralski mediji v teh dneh poročajo o aferi, v katero je poleg domačega milijonarja z dobrimi zvezami v tamkajšnji vladi vpleten tudi Trst. Dnevnik Sydney Morning Herald je obelodanil primer Josta Stollmanna, v Nemčiji rojenega poslovneža, ki je 29. maja za razliko od številnih drugih avstralskih navadnih smrtnikov kljub omejitvam zaradi pandemije pridobil dovoljenje za potovanje v Evropo; izkazalo naj bi se, da ni šlo za življenjsko pomembne opravke. V Trstu ga je čakala luksuzna jadrnica Alithia, s katero je zatem odjadral do grških otokov, kjer se še zdaj nahaja v pričakovanju dovoljenja za vrnitev domov.

65-letni Stollmann je bil v Nemčiji podjetnik in politik, sodelavec Gerharda Schröderja pri SPD, nakar se je preselil v Avstralijo. Po pisanju Heralda osebno pozna premierja Scotta Morrisona in druge člane avstralske vlade. Časnik je pridobil elektronsko sporočilo, v katerem je Stollmann pred 10 dnevi obvestil svoj avstralski jadralski klub, da ga še nekaj časa ne bo nazaj, ker se nahaja na grških otokih. Napisal je tudi, da je konec junija potoval v Trst, da bi tam prevzel luksuzno 40-metrsko jadrnico SY Alithia, s katero je nato plul do »čudovitega otoka Patmos v Dodekanezu«.

Potovanja v tujino so glede na koronaukrepe, ki jih je sprejela Avstralija, omejena le na nujne primere: nujne osebne ali ekonomske posle, zdravstvene in človekoljubne razloge, javni interes. Glasnik notranjega ministrstva primera ni hotel komentirati. Stollmann je zatrdil, da je v prošnji menda zatrdil, da med njegove nujne posle sodi tudi prevzem jadrnice, poleg nepremičninskih poslov. Pojasnil je tudi, da je dvojni državljan z otroki na obeh celinah. Do prepovedi potovanj pa je kritičen.

»Milijonarskemu poslovnežu so priznali izjemo k prepovedi potovanj, da bi šel v Evropo po luksuzno jahto, medtem ko obupanim Avstralcem zavračajo prošnje za obisk pri umirajočih sorodnikih onstran morja,« je neprizanesljiv naslov britanskega Daily Maila, ki je na spletu povzel pisanje avstralskega časnika. Avstralsko notranje ministrstvo je med 25. marcem in 16. avgustom letos prejelo 104.785 prošenj za potovanje v tujino kljub prepovedi zaradi pandemije; 10.942 prošenj je bilo zavrnjenih, 34.379 sprejetih, ostalih še niso obravnavali. V članku pa je tudi pričevanje mladega Avstralca, ki mu niso dovolili oditi v Hongkong k babici, čeprav je bila na smrtni postelji.