Milijonom otrok brez hrane in vode grozi smrt

Milijonom otrok na Afriškem rogu in v Sahelu zaradi hude podhranjenosti in pomanjkanja vode grozi smrt, je včeraj opozoril Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef). Samo na Afriškem rogu zdaj že več kot 16 milijonov ljudi nima zanesljivega dostopa do pitne vode.

»Zgodovina kaže, da visoka stopnja hude akutne podhranjenosti v kombinaciji z izbruhi bolezni, kot sta kolera ali driska, dramatično povečata umrljivost otrok. Ko vode ni na voljo ali ko ni varna, se tveganja za otroke eksponentno povečajo,« je povedala izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell. Pri tem je opozorila, da je na milijone otrok na Afriškem rogu in v Sahelu le »eno bolezen stran od katastrofe«.

Število ljudi, ki jih je v Etiopiji, Keniji in Somaliji prizadela suša in nimajo zanesljivega dostopa do varne pitne vode, se je povečalo z 9,5 milijona v februarju na 16,2 milijona v juliju, je sporočil Unicef. V sahelskih državah Burkina Faso, Čad, Mali, Niger in Nigerija pa se že 40 milijonov otrok sooča z visoko do izjemno visoko stopnjo ranljivosti pri oskrbi z vodo. Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zaradi vode, ki ni varna, in neustreznih sanitarnih razmer v Sahelu umre več otrok kot v kateremkoli drugem delu sveta.

Po Unicefovih podatkih več kot 2,8 milijona otrok v obeh regijah trpi zaradi hude akutne podhranjenosti. Večina prebivalcev na Afriškem rogu je odvisnih od vode, ki jo prodajalci dostavljajo s pomočjo tovornjakov ali oslovskih vpreg. Na območjih, ki jih je najbolj prizadela suša, pa si mnoge družine zaradi rastočih cen ne morejo več privoščiti nakupa pitne vode.

V Sahelu se je razpoložljivost vode v zadnjih 20 letih zaradi podnebnih sprememb in konfliktov zmanjšala za več kot 40 odstotkov, še opozarjajo pri Unicefu.