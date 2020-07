Ministrica Jaklitsch na obisku od Barda do Špetra

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes sklenila dvodnevni obisk na severovzhodu Furlanije – Julijske krajine. Na mnogih srečanjih od Barda do Špetra je poudarila pomen utrjevanja stikov med Slovenijo in zamejstvom. Epidemija covida-19 z oteženimi razmerami v prometu in turizmu je po ministričinih besedah priložnost, da slovenski turisti, ki ne morejo na dolga potovanja, spoznajo kraje ob Nadiži in Teru. Jaklitscheva je tudi napovedala, da bo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu opozarjal na lepote Beneške Slovenije in vabil Slovence v Sloveniji, naj obiščejo te kraje, morebiti tudi s praktičnimi nasveti, katere muzeje in gostilne obiskati.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.