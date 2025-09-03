Ministrstvo opozarja na škodljive posledice vožnje v naravi

Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju ima številne škodljive posledice, opozarja ministrstvo za naravne vire in prostor. S kampanjo, katere del so tudi televizijski oglasi, želi spodbuditi spoštljiv odnos do naravnega okolja.

Kot je včeraj objavilo ministrstvo, hrup motoriziranih vozil vznemirja prostoživeče živali, vpliva na njihove prehranjevalne, selitvene in razmnoževalne navade ter lahko povzroča opuščanje gnezdišč.

Poleg tega vožnja povzroča mehanske poškodbe rastlinstva, vodi v zbijanje in erozijo tal ter povečuje tveganje za onesnaženje vodnih virov zaradi morebitnega razlitja goriv, olj in drugih nevarnih snovi.

Opozorilo je, da zakon o ohranjanju narave jasno določa, da morajo biti vse aktivnosti v naravnem okolju - to so območja zunaj naselij, cest in drugih urbaniziranih površin - izvedene na način, ki ne ogroža habitatov rastlinskih in živalskih vrst ter stabilnosti naravnih procesov.

»Ministrstvo s kampanjo spodbuja spoštljiv odnos do naravnega okolja, promovira uporabo označenih poti in opozarja na omejitve vožnje izven dovoljenih območij. Naš cilj je prispevati k ohranjanju biotske raznovrstnosti, varovanju občutljivih habitatov in trajnostnemu upravljanju naravnih ekosistemov,« so zapisali.