Ministrstvo za okolje pripravlja novo zapornico za zaščito ankaranskih polj

Ministrstvo za okolje pripravlja trajno rešitev za preprečevanje vdora slane vode na ankaranska kmetijska zemljišča, so sporočili. Nova zapornica na ankaranskem obrobnem kanalu bo ob hkratnem zagotavljanju poplavne varnosti omogočala varno namakanje. Javno naročilo za izgradnjo nameravajo objaviti sredi oktobra.

Ministrstvo po prejetih informacijah pristojnih služb potrjuje uspešno delovanje začasne zajezitve na kanalu. Ta ukrep trenutno vzdržuje varno vodno gladino in kmetom omogoča črpanje vode za namakanje pridelkov. Spodnji odsek kanala v dolžini dobra dva kilometra po veljavnih načrtih namreč dopušča prost pretok morske vode in kmetom ne omogoča varnega namakanja.

Pristojne službe poročajo o uspešnem zaključku prve faze del na strugi, država pa sedaj pripravlja novo enotno javno naročilo za projektiranje in izvedbo trajne rešitve. Nov objekt bo kmetijska zemljišča varoval pred soljo, varno bo prepuščal vodne organizme in hkrati zagotavljal prepotrebno poplavno varnost, so še dejali.

Kmetje in prebivalci Ankarana sicer že dlje časa opozarjajo na uničujoče posledice vdora morske vode. Ob obilnih padavinah in visoki plimi februarja letos je slana voda prestopila bregove, zalila okoliška polja ter ogrozila nekaj objektov. Vodja ankaranske civilne zaščite Marko Žitko je takrat za nastalo škodo neposredno krivil prenovo kanala. Novi nasipi so po njegovi oceni namreč popolnoma prenizki za varno zadrževanje narasle vode.