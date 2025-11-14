Mirošič predčasno zapušča ZDA

Slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič predčasno zapušča položaj. Njegov odhod je potrdila državna sekretarka na slovenskem zunanjem ministrstvu Melita Gabrič, ki je dejala, da je že odprt razpis za novega veleposlanika v Washingtonu. Mirošič je predvčerajšnjim v Beli hiši spremljal direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova Joška Kadivnika in se je skupaj z njim srečal s predsednikom Donaldom Trumpom.

Mirošič, ki se mu bi veleposlaniški mandat v ZDA iztekel leta 2027, velja za enega najbolj izkušenih slovenskih diplomatov. Med drugim je bil tudi veleposlanik v Londonu ter v Rimu in odlično pozna stvarnost slovenske manjšine v Italiji. V Washingtonu je v začetku leta 2023 nasledil Toneta Kajzerja.