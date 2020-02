Mis Nemčije najstarejša tekmovalka doslej

Mis Nemčije je postala najstarejša tekmovalka v 93-letni zgodovini tega lepotnega tekmovanja, ki je hkrati tudi prva mati zmagovalka. Gre za 35-letno Leonie Charlotte von Hase, ki se je rodila v Namibiji, od petega leta pa živi v nemškem Kielu.

V sobotnem finalu tekmovanja za najlepšo Nemko se je pomerilo 16 deklet, starih med 18 in 35 let. Žiriji, ki so jo prvič sestavljale samo ženske, so se predstavile v večernih oblekah in oblačilih za prosti čas. Predstavitev v kopalkah pa so organizatorji ukinili. V središču lepotnega tekmovanja so zdaj osebnost, značaj in življenjske zgodbe deklet, so povedali organizatorji.

Prva spremljevalka je postala 22-letna Lara Runarsson iz Würzburga, druga spremljevalka pa 23-letna Michelle-Anastasia Masalis iz Hamburga. Zmagovalka, sicer podjetnica, ki vodi spletno trgovino z retro oblačili, je povedala, da bo Nemčijo predstavljala z eleganco, dostojanstvom, žarom in močjo in da bo glas sodobnih žensk po 30. letu starosti. Zavzemala pa se bo tudi za to, da bi bile ženske bolj samostojne in samozavestne.