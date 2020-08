Mitja Leskovar posvečen v nadškofa

V ljubljanski stolnici je včeraj potekalo škofovsko posvečenje naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku Mitje Leskovarja. Škofovsko posvečenje mu je podelil kardinal Franc Rode. Ta je v pridigi dejal, da Sveti oče Leskovarju nalaga zahtevno poslanstvo: pošilja ga, da bo njegov predstavnik pri narodu, ki mu je zelo pri srcu. Kot je Leskovarja v pridigi nagovoril Rode, ga po odločitvi svetega očeta Gospod danes vabi k novemu darovanju sebe, k novi upodobitvi z njim, ki ga po škofovskem posvečenju pridružuje zboru naslednikov apostolov.

Navzoče je pozdravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Ob posvečenju se je številnim zahvalil tudi Leskovar. Hvaležnost je naprej izrazil troedinemu Bogu za dar življenja in luč vere, za 25 let duhovniške službe in za polnost duhovništva, ki ga je prejel pri današnjem posvečenju.

Leskovar je bil leta 1995 posvečen v duhovnika, nato je dve leti deloval kot kaplan v župniji Domžale. Po tem je bil poslan na študij v Rim, kjer je doktoriral iz cerkvenega prava in opravil izobraževanje za vatikansko diplomatsko službo. V diplomatski službi Svetega sedeža je deloval od leta 2001, in sicer na nunciaturi v Bangladešu, v Državnem tajništvu Svetega sedeža, bil pa je tudi svetovalec nunciatur v Nemčiji, Indiji in Nepalu. Poleg maternega jezika Leskovar govori italijansko, angleško, nemško, hrvaško, francosko in špansko.

Po posvečenju bo Leskovar odšel na posvete v Vatikan, službo nuncija v Iraku pa bo predvidoma nastopil v prvi polovici septembra. Začetek njegove službe je odvisen od tega, kakšne bodo razmere zaradi novega koronavirusa.

Papež Frančišek je Leskovarja za naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku sicer imenoval prvega maja. Z nastopom službe bo Leskovar postal stalni diplomatski predstavnik Svetega sedeža in papeža v Iraku. Znotraj cerkvene hierarhije imajo apostolski nunciji naziv naslovni škofje, torej škofje po naslovu, brez škofije, poroča STA.