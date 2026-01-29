Mladi desničarji vohljajo za levimi profesorji

Čigava je šola? Marsikdo bo najbrž pomislil, da je šola, zlasti javna, skupno dobro. Ampak ne: po novem si jo »lasti« desničarska dijaška organizacija Azione studentesca, srednješolska emanacija organizacije Gioventù nazionale, to je podmladek stranke Bratje Italije, ki jo vodi premierka Giorgia Meloni. Na več šolah v Italiji, denimo na liceju Leopardi-Majorana v Pordenonu, kjer se je polemika začela, pa tudi v Cuneu, Albi, Palermu, Pratu in Bergamu, so se pojavili plakati, na katerih z mastnim tiskom piše »šola je naša«, spodaj pa je besedilo, ki vabi dijake k sodelovanju pri anketi, cilj katere naj bi bil ugotoviti težave posameznih šol, med drugim pa poizveduje o tem, koliko so šole spolitizirane.

»Imaš enega ali več levičarskih profesorjev, ki med poukom delajo propagando?« Možna sta odgovora »da« in »ne«. In še: »Opiši enega od najbolj izstopajočih primerov,« je mogoče prebrati v anketi, do katere vodi QR-koda, natisnjena na plakatu. Na ministrstvu za izobraževanje, na katerem so zaradi akcije, ki spominja na oblikovanje »črnih seznamov«, prejeli več protestov, zadevo preiskujejo, je včeraj sporočila državna sekretarka Paola Frassinetti, ki prihaja iz vrst Bratov Italije. Mogoče je zato skušala minimizirati akcijo, češ da naj bi šlo za anonimno anketo, kar je omenila kot olajševalno okoliščino.

Obsodba združenja ravnateljev

V resnici je treba za izpolnitev vprašalnika vnesti elektronski naslov, pa tudi ime in priimek. Kot tudi ni težko ugibati, da bodo dijaki pri drugem vprašanju, ki je odprtega tipa, verjetno zapisali ime in priimek profesorjev, za katere se jim zdi, da »delajo propagando«, kajpak levičarsko, saj jih desničarska ne skrbi, kot je razvidno iz anketnega vprašanja. Frassinetti je še dejala, da akcije ne gre jemati kot obliko vanje črnih seznamov ali proskripcijskih list, pač pa kot »pobudo, kakršnih je več, in ki odraža različne politične občutljivosti in položaje«.

Do najmanj diskutabilne akcije je bil brezpogojno kritičen predsednik Nacionalnega združenja ravnateljev (ANP) Antonio Giannelli, ki je pobudo označil za nesprejemljivo in v nasprotju s temeljnimi načeli demokracije in svobode mišljenja, ki sta zapisani v italijansko ustavo.