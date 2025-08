Mladi kolesar po padcu v življenjski nevarnosti

Včeraj ob 16.28 so novogoriški policisti obravnavali nesrečo pri Napoleonovem mostu, blizu naselja Podbela na območju Kobarida, kjer se je huje poškodoval 25-letni kolesar iz Nizozemske. Skupaj s prijatelji je vozil električno kolo iz smeri Robidišča proti Podbeli. Med vožnjo je v levem ovinku, kjer cesta poteka po klancu navzdol, začel zavirati z zadnjo zavoro, zaradi česar ga je začelo zanašati. Izgubil je nadzor nad kolesom in padel, pri čemer se je huje poškodoval. Zdravniki so ugotovili, da je v življenjski nevarnosti.

O nesreči je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Na kraju so poleg policije posredovale tudi druge pristojne službe.