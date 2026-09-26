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Prometne nesreče

Prometni nesreči pri Žavljah povzročili nekaj težav v prometu

Posredovali so lokalna policija, zdravstveno osebje in gasilci

Spletno uredništvo |
Žavlje |
26. sep. 2026 | 12:58
    Prometni nesreči pri Žavljah povzročili nekaj težav v prometu
    Avtomobil je zbil kolesarja (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Prometni nesreči pri Žavljah povzročili nekaj težav v prometu
    Trčenje pod Dolgo krono (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
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V sobotnih dopoldanskih urah sta se na krajši razdalji na območju Žavelj zgodili dve prometni nesreči. V Žavljah je avtomobil zbil kolesarja, zaradi česar sta na kraj prišel rešilec, ki je zdravstveno oskrbel ponesrečenca, in lokalna policija. Še ena nesreča pa se je zgodila nedaleč stran, pri Dolgi kroni oziroma v bližini nakupovalnega središča Montedoro, kjer je prišlo do trčenja, okoliščine katerega niso znane. Na kraj so prišli gasilci, da bi se prepričali o varnosti vpletenega vozila. Zaradi ovire na cestišču je bil na območju zgoščen promet.

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