Prometni nesreči pri Žavljah povzročili nekaj težav v prometu

V sobotnih dopoldanskih urah sta se na krajši razdalji na območju Žavelj zgodili dve prometni nesreči. V Žavljah je avtomobil zbil kolesarja, zaradi česar sta na kraj prišel rešilec, ki je zdravstveno oskrbel ponesrečenca, in lokalna policija. Še ena nesreča pa se je zgodila nedaleč stran, pri Dolgi kroni oziroma v bližini nakupovalnega središča Montedoro, kjer je prišlo do trčenja, okoliščine katerega niso znane. Na kraj so prišli gasilci, da bi se prepričali o varnosti vpletenega vozila. Zaradi ovire na cestišču je bil na območju zgoščen promet.