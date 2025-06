»Mladi o manjšini razmišljajo drugače kot starejša generacija«

Drago Štoka je v knjigi V osrčju civilne družbe, ki sicer govori o preteklosti, izpostavil kar nekaj aktualnih vprašanj slovenske manjšine. Na dobro obiskani predstavitvi knjige v openski Librarni je tako tekla beseda o političnih odnosih znotraj naše skupnosti, posebno med krovnima organizacijama SKGZ in SSO.

Predsednik Glasbene matice Igor Svab (Štoka je bil pred leti predsednik glasbene ustanove) je postavil v ospredje nerešeno državno priznanje slovenskega glasbenega šolstva v Italiji. Na predstavitvi, ki jo je vodil urednik knjige Ivo Jevnikar, je Julijan Čavdek pohvalno govoril o Štoki kot predsedniku SSO. Pavel Vidoni je med razpravo postavil vprašanje združitve manjšinskih krovnih organizacij rekoč, da med mladimi ta zamisel uživa podporo. Slednje ne podpira predsednik SSO Walter Bandelj.

Štoka združitve za sedaj sicer ne vidi na obzorju, prepričan pa je, »da so mladi bolj dovzetni za takšno rešitev, kot smo mi. In to zato, ker so hvala bogu manj obremenjeni s preteklostjo in na manjšino gledajo drugače.« Prepričan je, da ko bo v manjšini več medsebojnega spoštovanja in več strpnega dialoga, bo tudi dozorel čas za eno samo vsemanjšinsko zvezo.