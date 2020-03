Močan potres prebudil Zagreb

Hrvaško je davi ob 6.24 stresel potres z magnitudo 5,3 in žariščem sedem kilometrov severno od Zagreba, je sporočil evropski sredozemski seizmološki center (EMSC). Potres je bilo čutiti tudi v Trstu, Gorici in Sloveniji. Žarišče potresa je bilo 10 kilometrov pod zemeljskim površjem, še navaja EMSC.

Potresu z magnitudo 5,3 (trajal je nekaj sekund), ki je davi stresel Zagreb, sta po podatkih Evropskega sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) sledil še dva, prvi z magnitudo 5,0 (ob 7.01), drugi pa s 3,7 (ob 7.41). Po poročanju spletnega portala hrvaške HRT je v Zagrebu nastala precejšnja materialna škoda. Deli mesta so brez elektrike in vode.

Iz Zagreba poročajo o materialni škodi, deli mesta so brez elektrike in vode. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina je bil poškodovan otrok, ki so ga pripeljali v bolnišnico. Nanj je padel del strehe.Še najmanj ena hiša se je zrušila. Več ljudi naj bi bilo ujetih v ruševinah, še poroča Hina. Aktivirana je zagrebška civilna zaščita. Zaradi manjših požarov so na delu tudi gasilci.

V Zagrebu so popokali zidovi na zgradbah, odpadal je omet, prebivalci poročajo o prevrnjenih omarah. Številni prebivalci Zagreba so na ulicah, saj se bojijo novih potresnih sunkov. Odlomil se je tudi vrh južnega zvonika zagrebške katedrale.

POTRES KRŠKI NUKLEARKI NI POVZROČIL ŠKODE

Potres v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) ni povzročil škode. Elektrarna deluje varno in zanesljivo, je za STA potrdila predstavnica za odnose z javnostmi Neka Ida Novak. Po njenih besedah bodo v elektrarni vendarle opravili preventivni pregled sistemov in opreme.

Ministrstvo za infrastrukturo je na Twitterju zapisalo, da strokovnjaki v Neku opravljajo analize skladno s protokoli, zaenkrat pa ni bilo potrebe po zaustavitvi elektrarne. »V tem trenutku ni posledic ali razlogov za zaustavitev. Isto velja za hidroelektrarne,« so poudarili na ministrstvu.