Tone Bedenčič, eden izmed najbolj poznanih duhovnikov med Slovenci v Italiji, letos poleti po petnajstih letih končuje funkcijo škofovega vikarja. Na ta položaj ga je imenoval pretekli škof Giampaolo Crepaldi, nasledil pa ga bo Tomaž Kunaver, ki se je doslej preizkušal v razburkanih vodah dolinske fare.

Kako to, da se umikate z mesta škofovega vikarja za slovenske vernike na Tržaškem?Vsak škof ob začetku delovanja oblikuje skupino, s katero bo sodeloval, večkrat za ves čas svoje škofovske službe. Tako je tudi škof Giampaolo Crepaldi izbral mene ob začetku svojega službovanja v Trstu, škof Enrico Trevisi pa me ni zamenjal. Stopam v osemdeseto leto starosti in menim, da je čas, da kdo drug prevzame to službo. Tomaž Kunaver bo lahko tako kot jaz sodeloval ves čas s sedanjim škofom.

Kakšen nasvet bi dali nasledniku Tomažu Kunaverju?Najmlajši je. Veliko breme sloni na njem. Dobro se razumeva, duhovniki med seboj lepo sodelujemo. Lažje mu bo, ko bo dobil kakšno mlajšo pomoč. Skrbi in veliko dela lahko človeka kmalu izčrpajo. Naj se čim bolj vživi v miselnost zamejskega človeka, ki je manjšinska. Ima dva vidika, verskega in narodnega. Le tako je mogoče razumeti tukajšnjega človeka. Naj dobri Bog blagoslavlja njegovo delo. Prav tako pa naj ga podpirajo tudi slovenski verniki.

Kaj pa potrebujejo slovenski verniki na Tržaškem?Slovenski verniki potrebujejo najprej globoko vero. Ne izhajati iz tradicije, temveč iz jasnega prepričanja. Le to lahko ustvarja skupnost. Za skupnost se je treba žrtvovati tako z osebnim delom zanjo kot z materialno pomočjo. Ni dovolj le nedeljska maša. Vsakdo bi moral biti vključen v kakšno manjšo delovno ali poglobitveno skupino. Tradicija tako le olepša vidik tega delovanja. Močne verske skupnosti so tudi zagotovilo za obstoj slovenske skupnosti, saj človeka spremljajo od krsta do smrti. Če so te skupnosti trdne in žive, potem se rade vključujejo tudi jezikovno mešane družine in teh je vedno več.