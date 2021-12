Danes ob 11.34 so ste tla močneje stresla v Lombardiji. Državni seizmološki inštitut INGV je zabeležil potresni sunek magnitude 4,4 v kraju Bonate Sotto pri Bergamu. Potres so čutili tudi prebivalci Milana in širšega italijanskega severozahoda. Po prvih ocenah nihče ni bil poškodovan in potres ni povzročil škode.