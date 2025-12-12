Donacija porcelana, vredna skoraj dva milijona evrov, bogati Muzej Sartorio

V dveh prenovljenih sobah Mestnega muzeja Sartorio je oživelo več kot 550 izjemnih porcelanastih mojstrovin iz 80 evropskih delavnic, ki so do nedavnega tvorile zasebno zbirko podjetnika Vanje Lokarja. Stari unikatni izdelki so zasijali v drugem nadstropju razkošne vile in v vitrinah podjetja Goppion iz Milana, ki je sodelovalo tudi s pariškim Louvrom.

Ob vstopu v nov razstavni prostor pričaka obiskovalca zemljevid Evrope, posejan z belimi krogci, na katerih so napisana imena manufaktur, na drugi strani pa visi tabla, na kateri je mogoče prebrati te besede: »Občina Trst - Sonji in Giovanniju Lokarju, ker sta mestu podarila dragoceno zbirko evropskega porcelana, ki je rezultat strasti, radovednosti in kulture.«

Podjetnik Lokar se je na začetku letošnjega leta odločil, da bo eno najbogatejših zasebnih zbirk porcelana podaril Občini Trst. Donacijo, ki je vredna skoraj dva milijona evrov, so formalizirali februarja letos, od nedelje pa bo dragocena zbirka krhkega porcelana na ogled vsem obiskovalcem muzeja Sartorio.

Muzejsko obogatitev so predstavili na včerajšnjem novinarskem predogledu, na katerem je bil poleg odbornika za kulturo Giorgia Rossija, direktorja mestnih umetnostnih muzejev Francesca Faita in kustosinje muzeja Sartorio Michele Messina prisoten tudi mecen Vanja Lokar s soprogo Sonjo Polojaz. Rossi je povedal, da je dejanje zakoncev Lokar znak velikega zaupanja do mesta. Kot je opozoril, gre za donacijo, ki postavlja Trst ob bok najuglednejšim evropskim ustanovam. Zbirka porcelana po novem muzej Sartorio postavlja ob bok prestižnim ustanovam, kot sta Mednarodni muzej keramike v Faenzi in Muzej Victorie & Alberta v Londonu, je prepričan odbornik.