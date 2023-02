Močno gorelo na širšem območju nad Rakitovcem

Približno 150 gasilcev se je minulo noč borilo s požarom, ki je v torek popoldne izbruhnil nad Rakitovcem v koprski občini. Požar so omejili, ostaja pa na požarišču še nekaj deset gasilcev, ki se ob močnem vetru in temperaturah pod lediščem spopadajo s posameznimi žarišči, kjer občasno spet zagori.

Na centru za obveščanje so informacijo o požaru prejeli v torek ob 17.27. Plameni so se hitro širili in okrog 19. ure so žareče obzorje videli tudi nekateri prebivalci 20 kilometrov oddaljenega Kopra.

Ogenj se je z burjo močno širil in krepil, požar je bil pozno sinoči viden tudi z višjih predelov Trsta.

Kot je povedal gasilec iz koprske brigade Luka Franca, ki je zjutraj prevzel vodenje intervencije, je gorelo na pobočjih Kavčiča in Lipnika nad vasjo Rakitovec ob meji s Hrvaško, ogenj pa se je razširil tudi proti Podgorju do hriba Golič, poročajo Primorske novice. Franca je povedal, da je požarišče videti zelo veliko, ima pa zelo veliko tako imenovanih jezikov, zaradi česar je površino zelo težko oceniti. Ocene se gibljejo med 50 in 100 hektarjev.

Ob poklicnih gasilcih iz Kopra, Sežane in hrvaškega Buzeta so v akciji sodelovali tudi prostovoljci iz vseh društev v slovenski Istri, pa tudi iz več društev v hrvaški Istri in kraški, postojnski ter ilirskobistriški regiji. Delali so v zelo težkih razmerah, saj je veter hitro širil plamene, voda v ceveh pa je zmrzovala. Požar so omejili približno ob enih ponoči. Zdaj na območju ostaja 28 gasilcev z desetimi vozili, je povedal Franca.