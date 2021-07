Močno povečan promet in dolge kolone

Po pričakovanjih je danes zaradi vala dopustnikov na deželnih in slovenskih cestah in avtocestah marsikje povečan promet. O večkilometrskih kolonah poročajo na številnih mejnih prehodih s Hrvaško. Za prestop hrvaške meje je bilo občasno treba čakati tudi več kot dve uri, kolone pa so dosegle tudi 10 kilometrov.

Daljše kolone so nastale na avtocesti A4 pri Moščenicah v obe smeri, zlasti pa v smeri proti Trstu. Ob 12.30 je bila kolona vozil dolga dobre 4 kilometre. Zastoji nastajajo tudi na vozlišču pri Palmanovi v smeri Vidma. O zastojih in upočasnjenem prometu poročajo tudi na na križišču pri Zgornjem ključu (t.i. »križišču na H«).