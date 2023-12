Močno sneženje ohromilo Južno Tirolsko, Avstrijo in jug Nemčije

Na Južnem Tirolskem je bila zaradi močnega sneženja več ur zaprta avtocesta A22, ki pelje do mejnega prehoda Brener. Nastale so daljše kolone vozil. O večjih težavah so poročali tudi z mejnega prehoda Brener. Zamude je beležil tudi železniški promet.

Obilno sneženje je zajelo Avstrijo, kjer ponekod pričakujejo do okrog 80 centimetrov snega. Na Dunaju so zaradi močnega sneženja zaprli glavno obvoznico. V zahodni Avstriji je zaradi obilnega sneženja 91 ljudi ostalo zaprtih v nočnem lokalu.

Južni del Nemčije je v petek zvečer prizadelo močno sneženje, ki se nadaljuje tudi danes, zaradi česar so na münchenskem letališču do nedelje zjutraj prekinili lete. Močno nočno sneženje v tem delu države je davi ohromilo tudi železniške povezave, v prometu pa je obtičalo na tisoče potnikov.

Z münchenskega letališča, ki je drugo najprometnejše letališče v državi, so danes sporočili, da bodo do nedelje do 6. ure zaradi močnega sneženja prekinili lete. Sprva so letalski promet prekinili do poldneva.

Potnike ob tem pozivajo, naj sploh ne potujejo, pred nedeljskim odhodom pa naj pri svoji letalski družbi preverijo status svojega leta.

Tiskovni predstavnik nemške letalske družbe Lufthansa je medtem poudaril, da bo prekinitev letalskega prometa v Münchnu vplivala tudi na druga letališča. Precejšnje omejitve na primer veljajo tudi na najprometnejšem nemškem letališču v Frankfurtu.

Slabo vreme na Bavarskem ovira tudi železniški promet, pri čemer je glavna železniška postaja v Münchnu praktično obstala. Začasno so bile prekinjene regionalne in medkrajevne povezave, potniki nekaterih vlakov v Münchnu in Ulmu pa so morali noč preživeti na vlakih.