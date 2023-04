Moretuzzo čestital Fedrigi (video)

Kandidat leve sredine Massimo Moretuzzo je poklical dosedanjega predsednika FJK Massimiliana Fedrigo, ki je trenutno v izrazitem vodstvu, pri čemer je praktično že zapečatil volilno zmago, ter mu čestital. »Vedeli smo, da gre za zahtevno nalogo, trudili smo se z vsemi močmi,« je izjavil. »Poklical sem Massimiliana Fedrigo,« je povedal in izrazil, da gre za čisto zmago. »Čestital sem mu in zaželel dobro delo,« je povedal. »Zdaj in v prihodnjih petih letih bomo delali resno in lojalno,« je zaključil.

Kasneje sta se Moretuzzo in Fedriga srečala v prostorih palače deželnega sveta in mu je Moretuzzo čestital še osebno.