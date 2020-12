V noči iz petka na soboto, v soboto sredi dneva in v noči na nedeljo bo gladina morja močneje povišana, opozarja Arso. V tem času bo morje poplavilo nižje dele obale v višini okoli 30 cm. V času najvišje plime v soboto in nedeljo okoli 1. ure ponoči bo lahko gladina morja tudi višja, so zapisali.