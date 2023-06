Moškega med sprehodom zajela slabost

Danes zjutraj so gorski reševalci med 6.50 in 8.30 izvedli reševalno akcijo, v kateri so 75-letnega moškega, ki se je pri Socchievu sprehajal s sinom, prepeljali v bolnišnico. Moškega iz Enemonza je zajela slabost, zato je sin poklical na enotno številko za klic v sili 112. Prvi so na kraj prispeli reševalci s helikopterjem, ki so imeli nekaj težav, da so prepoznali sprehajalca, saj sta bila oblečena v zeleno.

Reševalci so odločili, da moškega raje pospremijo do naselja Caprizzi (to je storil sin s terenskim vozilom), kjer ga je prevzelo reševalno vozilo in prepeljalo v bolnišnico v Tolmeču.