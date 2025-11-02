Moški brez dovoljenja vozil avto z dvema različnima registrskima tablicama

Policisti so bili včeraj zjutraj obveščeni, da leži na strehi v jarku pri Štanjelu zapuščeno vozilo. Na vozilu sta bili nameščeni dve različni registrski tablici, obe iz Goriške. Med zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je voznik zapuščenega vozila vozil iz naselja Goče proti Kobdilju. Pri odcepu za Erzelj je zapeljal na brežino, nakar je izgubil kontrolo nad vozilom.

Voznika je tam zaneslo na levo, kjer je trčil v betonski jašek in se prevrnil izven vozišča. Ugotovili so tudi, da je za volanom sedel 48-letnik iz Ajdovščine, ki so ga izsledili v bližini. Med hitrim testom za droge se je izkazalo, da je bil pod vplivom amfetamina. Vozilo so zasegli, saj voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Za eno od registrskih tablic se je izkazalo, da je bila ukradena. Zoper voznika bodo vložili obdolžilni predlog, preiskujejo sum kaznivega dejanja zatajitve.