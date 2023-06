Moški se je poškodoval na Montažu

57-letni državljan Avstije se je danes ponesrečil, ko se je spuščal z Montaža. Pohodnik je zdrsnil na snegu in zgrmel približno 30 metrov v globino. Pri padcu si je huje poškodoval nogo. Na številko 112 je poklical njegov sopotnik, služba Sores pa je na kraj nesreče poslala helikopter, na vznožju gore pa so bili pripravljeni gorski reševalci iz Rablja in reševalci finančne policije. Njihovo posredovanje sicer ni bilo potrebno, saj je helikopter hitro dospel na kraj nesreče. Do reševanja je prišlo med 12. in 13. uro.