Motorist padel pod tovornjak

Koprske policiste so danes ob 7.30 obvestili o prometni nesreči na klancu od Bernardina proti Piranu, poročajo Primorske novice. 46-letnik je peljal tovorno vozilo proti Piranu. Preko neprekinjene ločilne črte je zavil proti garažni hiši Fornače in se ustavil. Takrat je iz nasprotne smeri pripeljal 41-letni voznik motornega kolesa, ki je zavrl, zatem pa drsel proti ustavljenemu vozilu in končal pod njim. Pri tem si je zlomil zapestje.

Povzročitelju, vozniku tovornega vozila, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, vozniku motornega kolesa pa sledi plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti.