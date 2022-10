V južnem predmestju Vidma je danes zjutraj motorist v Ul. Zanussi zbil peško. Oba sta bila poškodovana. Žensko, ki je utrpela hujše poškodbe medenice in nog, so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je njeno zdravstveno stanje resno. V videmsko bolnišnico so z reševalnim vozilom službe 118 prepeljali tudi motorista, ki je dobil več udarcev, utrpel pa je na srečo le lažje poškodbe.