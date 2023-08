Motorista našli mrtvega v obcestnem jarku

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali v kraju Santa Maria la Longa na Videmskem, od koder sta jih poklicala dva mimoidoča, ki sta zagledala prevrnjen motor na cestišču in opazila nezavestnega moškega v obcestnem jarku. Zdravstveno osebje mu žal ni moglo več pomagati in je lahko le potrdilo njegovo smrt. Kot kaže, je bil moški, star okrog 35 let, žrtev prometne nesreče, kar pa še ni potrjeno, ker ni bilo očividcev. Vzroke preiskujejo karabinjerji iz Palmanove. Na kraju so bili tudi gasilci.