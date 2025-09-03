Mrknili dve areni spletnega nasilja nad ženskami – koliko jih je še?

Dobrih 32.000 članov je štela Facebook stran Mia moglie (Moja žena), na kateri so uporabniki – anonimno in ne – objavljali fotografije žensk, domnevno svojih partnerk in soprog, da bi se drugi moški naslajali nad njimi in jih komentirali. Še več, kar 38.000, pa je bilo prijavljenih na podobno, tokrat spletno stran Phica.net, ki je obstajala celi dve desetletji. Tam so poleg fotografij, posnetih brez vedenja žensk, objavljali tudi slike političark, med temi premierke Giorgie Meloni, in drugih javnih osebnosti. Cilj obeh strani je bil enak: uporabniki so fotografije in videoposnetke komentirali s seksističnimi, ponižujočimi in predatorskimi opazkami.

Strani, ki zanesljivo nista edini tovrstni, saj obstaja ogromno sorodnih spletnih in Facebook strani ter Telegram kanalov, zdaj že nekaj dni nista več dostopni. Na to, da so na teh straneh posnetki, objavljeni brez privolitve portretirank, so številne ženske pristojni policijski oddelek za računalniški kriminal opozarjale že dalj časa (v primeru strani Phica celo več let), žal brez uspeha. Do ukrepanja je prišlo šele takrat, ko je zadeva začela polniti strani časopisov in spletnih medijev. Pred njenim zaprtjem je več uporabnic, ki je prijavilo Facebook stran Mia moglie, prejelo odziv, da ta naj ne bi kršila njihovih smernic.

Včeraj so se zaradi zadeve Mia moglie/Phica predstavniki policije za računalniški kriminal sestali s tožilcem Giuseppejem Cascinijem, ki bo predvidoma v kratkem začel zbirati informacije in šele zatem morebiti uradno odprl preiskavo. Tožilstva po celi Italiji pa se v teh dneh ukvarjajo s številnimi ovadbami, ki so jih vložile ženske, ko so odkrile, da so se njihove fotografije znašle v teh »arenah spletnega nasilja«.