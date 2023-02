Mrzel arktični zrak preplavil naše kraje

Mrzel arktični zrak je po pričakovanjih iznad daljnega severovzhoda z burjo dosegel naše kraje. Temperature so se ponoči v FJK, razen v Gradežu in Lignanu, povsod spustile pod ničlo, ponekod občutno. Živo srebro se je po dolgem času rahlo spustilo pod ledišče tudi v Trstu ob morju.

Ohladitev je bila tokrat homogena in je zaobjela tako gorati kot nižinski svet. Najbolj mrzel kraj v deželi je bil ponoči Plodn, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila -10 stopinj Celzija, tik za njim je Piancavallo z -9,9 stopinje Celzija. Pri Briščikih so namerili -4,1 stopinje Celzija, na Goriškem povečini od -1 do -2 stopinji Celzija, v Trstu ob morju pa -0,2 stopinje Celzija. Rahlo pozitivni sta bili le temperaturi v Gradežu in Lignanu, kjer je bil vpliv mrzle advekcije za zdaj še nekoliko manjši. Razlike so bile iz kraja v kraj tudi precejšnje zaradi manjšega ali večjega zatišja vetra. V Boljuncu smo namerili najnižjo nočno temperaturo -2,3 stopinje Celzija.

Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je radiosonda iz Rivolta opolnoči namerila -7,7 stopinje Celzija, kar je skoraj 8 stopinj Celzija manj od dolgoletnega povprečja.

Ledeno mrzel celinski zrak se bo nad nami zadrževal do konca tedna. Najnižje nočne temperature bodo tudi v prihodnjih dneh pod lediščem, ponekod občutno, najvišje dnevne pa bodo le malo nad lediščem. Iz kraja v kraj in glede na manjšo ali večjo vetrovnost se bodo nekoliko spreminjale. Možno vsekakor, da se bo v prihodnjih dneh živo srebro ponoči povečini spustilo globlje kot danes, ponekod lahko tudi občutno.

Ves teden bo prevladovalo pretežno jasno ali občasno lahko zmerno oblačno vreme. Občasno bo pihala burja, ki bo povečevala občutek mraza.