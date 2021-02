Mrzel polarni zrak bo vdrl že v četrtek

Mrzel polarni zrak bo začel pritekati proti nam že od četrtka, torej še nekaj dni prej, kot je bilo pričakovati po nedavnih izračunih. Privilegirano pot bo našel po ciklonskem območju in vremenski fronti, ki bosta v sredo prešla naše kraje. Vdor bo, kot kaže, nagel in izrazit. V noči na četrtek in v četrtek bo zapihala burja, temperatura pa se bo v četrtek čez dan naglo spuščala.

V petek bodo najnižje nočne temperature, razen ob morju, že pod ničlo, burja pa bo povečevala občutek mraza.

Od petka do vključno nedelje bo prevladovalo suho in povečini jasno ter mrzlo vreme. Pihala bo burja, najnižje nočne temperature se bodo tudi ob morju spustile do okrog ničle, najvišje dnevne temperature pa se bodo lahko ponekod tudi podnevi zadržale pod lediščem.

Medtem bo danes povečini spremenljivo in niso ravno izključene manjše krajevne padavine. Več jih bo jutri in zlasti v sredo, ko se bo tudi meja sneženja postopno spuščala.

V četrtek bo zjutraj spremenljivo oblačno, niso ravno izključene kratkotrajne padavine, lahko tudi kakšna snežinka do nižjih predelov, čez dan se bo nato vreme izboljšalo.