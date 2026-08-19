Lažni karabinjer in pajdaši za zapahi

Tržaški karabinjerji so danes v okviru obsežne akcije, ki so jo poimenovali »Fumo del Vesuvio 2«, saj je potekala zlasti v okolici Neaplja, uspeli razkrinkati kriminalno organizacijo, ki je izvrševala prevare nad starejšimi občani. Pri tem so se goljufi posluževali tudi tehnike lažnega karabinjerja. V preventivnem priporu so se znašli trije domnevni voditelji kriminalne organizacije, medtem ko je bilo trem drugim naloženo obvezno bivanje v kraju stalnega prebivališča, še deset oseb pa so prijavili.

Preiskava se je začela v začetku leta 2025 po preprečenem poskusu prevare v Vižovljah in uspešno izvedeni prevari v Miljah.