Na 1790 metrov visokih Višarjah ponoči topleje kot na Krasu

Soliden anticiklon z za ta čas zelo toplim višinskim zrakom nam bo zagotovil daljše obdobje s sončnim in toplim vremenom. V nočnih urah pa bo ponekod zaradi velike stanovitnosti ozračje zamegljeno ali se bo pojavila rosa. Nastal bo namreč temperaturni obrat, ki se bo sicer čez dan ob prvih sončnih žarkih zaključil. Lep primer današnjega nočnega temperaturnega obrata so temperature, ki jih je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v gorah in v nižinah. Noč je bila v gorah povečini toplejša kot ponekod v nižinah. Na Višarjah se, denimo, živo srebro ni spustilo pod 9,5 stopinje Celzija, hladneje pa je bilo pri Briščikih, kjer so namerili 9,1 stopinje Celzija, izhaja iz podatkov, objavljenih na spletni strani meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa. Na višini 1790 metrov je bilo torej topleje kot na Krasu. Na Zoncolanu je bilo še nekoliko topleje, saj se živo srebro ni spustilo pod 10,7 stopinje Celzija.

Na Goriškem so bile najnižje nočne temperature okrog 12 stopinj Celzija, v Trstu pa so namerili najnižjo nočno vrednost 16,6 stopinje Celzija.

Danes bo sončno in za ta čas toplo. Najvišje dnevne temperature bodo povsod presegale 20 stopinj Celzija, ponekod se bodo približale 25 stopinjam Celzija.