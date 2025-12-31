Na avtocestah v FJK brez podražitev cestnine

Kljub predvidenim znatnim investicijam v dela na avtocestah, ki jih upravlja (1,895 milijarde evrov, od tega 870 milijonov za dokončanje tretjega pasu avtoceste A4 na odseku San Donà-Portogruaro), je avtocestna družba Autostrade Alto Adriatico, ki upravlja glavnino avtocest v Furlaniji - Julijski krajini, skupaj z družbo Strade dei Parchi edina tovrstna realnost v Italiji, ki ni povišala cestnin za prihajajoče leto 2026. Tako so včeraj sporočili iz družbe, kjer so poudarili, da je bilo iztekajoče se leto 2025 rekordno: predvidevajo namreč 54 milijonov prehodov, kar znaša dva milijona več kot lani, štiri milijone več kot v letu 2023 in kar 20 milijonov več kot v letu 2002. Ob tem se je število prometnih nesreč v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo s 610 na 524, od leta 2002 pa prepolovilo in je pod italijanskim povprečjem. Vedno na področju varnosti so letos zabeležili eno samo lažjo nesrečo pri delu.