Na avtocesti A23 do smrti povozili policista

Na avtocesti A23 je danes zjutraj med Vidmom in Guminom v smeri Trbiža izgubil življenje policist, ki so ga do smrti povozili, medtem ko je opravljal meritve na prizorišču prometne nesreče. Okrog 6. ure sta tam trčila fiat panda in ford fiesta. Eden od dveh voznikov se je oddaljil in so ga kasneje našli na počivališču. Policista, ki je bil na kraju nesreče, je iz še nepojasnjenih vzrokov podrlo vozilo in je podlegel poškodbam. Podrobnosti za zdaj niso znane. Na kraj je prispelo več policijskih patrulj, gasilci in reševalci službe 118.