Na avtocesti A23 sta danes zgodaj zjutraj na odseku med Naborjetom-Ovčjo vasjo in Tabljo v smeri Vidma trčila avtomobila. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so na mestu oskrbeli eno osebo, ki so jo nato prepeljali v tolmeško bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, osebje družbe Autovie Alto Adriatico in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.