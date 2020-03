Na avtocesti A28 se je danes ob 7.30 med Fontanafreddo in Porcio v smeri proti Portogruaru prevrnil tovornjak in obstal počez na cestišču. Voznik je bil poškodovan. Prevažal je vreče gnojila, ki se je razsulo na cestišče. Na kraju so bili reševalci, prometni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče, gasilci in osebje družbe Autovie Venete. Odsek med Fontanafreddo in Porcio so zaprli, nastajali so daljši zastoji.