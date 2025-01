Na avtocesti A4 bodo ta konec tedna podrli še en nadvoz, in sicer pri Cessaltu. Zato bodo v noči na nedeljo, in sicer od 20. ure v soboto do 8. ure v nedeljo zaprli odsek med San Donajem in San Stinom v smeri Trsta, odsek med vozliščem pri Portogruaru in Cessaltom v smeri Benetk ter razcep med avtocestama A28 in A4 pri Portogruaru bodisi v smeri Trsta kot v smeri Benetk.