Cestnin na avtocesti A4 družba Autostrade Alto Adriatico v letu 2025 ne bo spreminjala. Vozniki bodo torej tudi v novem letu lahko peljali od Trsta do Benetk in obratno po lanskoletnih tarifah. Podobno bo na avtocesti A23, toda le na odseku med Palmanovo in Vidmom, medtem ko bodo rahel povišek v višini 1,80 odstotka uvedli na odseku med Vidmom in Trbižem.

Prav tako cestnin ne bodo spreminjali na avtocesti A28 med Portogruarom in Coneglianom in na avtocesti A34 med Vilešem in Gorico.