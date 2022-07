Na avtocesti A4 dopoldne zaradi nesreče daljši zastoji

Na avtocesti A4 so dopoldne v smeri Benetk nastajali daljši zastoji, ki so občasno dosegli osem in več kilometrov. Ob že itak povečanem prometu zaradi dopustniškega vala se je okrog 6.30 na obvoznici pri Mestrah pripetila smrtna nesreča. Avtomobil je silovito trčil v tovornjak, ki je bil ustavljen na začasnem počivališču, pri čemer je potnica utrpela hude poškodbe in je bila na kraju mrtva, voznik pa je bil huje poškodovan. Voznik tovornjaka ni utrpel posledic. Na kraju so bili reševalci, gasilci, osebje družbe Autovie Veneter in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.