Na avtocesti A4 sta danes zjutraj ob 7. uri na odseku med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk trčila tovornjaka. Eden od voznikov je bil huje poškodovan. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče, osebje družbe Autovie Venete in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.