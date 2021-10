Na mestrski obvoznici avtoceste A4 sta malo pred 13. uro trčila avtomobil in tovornjak. Potnik in voznik v avtomobilu sta bila poškodovana, eden od njiju huje. Nesreča se je pripetila na odseku med krajema Martellago-Scorzè in Preganziol.

Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, priletel je med drugim reševalni helikopter, osebje avtocestne družbe, gasilci in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Odsek je bil več časa zaprt, nastali so večkilometrski zastoji.