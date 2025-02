Na avtocesti A4 med krajema San Stino di Livenza in Portogruaro v smeri proti Trstu so okoli 13. ure trčili trije tovornjaki. V trku se jehuje poškodoval eden od voznikov tovornjaka, ki je ostal ukleščen v vozilu. Rešili so ga gasilci, ki so prihiteli na kraj prometne nesreče. Posredovala je tudi prometna policija, poškodovanim so prvo pomoč nudili reševalci službe 118. Avtocestni odsek je trenutno zaprt za promet, pristojni namreč odpravljajo posledice prometne nesreče.