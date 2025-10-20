Na avtocesti A4 zagorel avtomobil

Gasilci iz Červinjana so danes ob 9.50 posredovali na avtocesti A4 na območju občine Pocenia na Videmskem, kjer je v smeri Benetk zagorel avtomobil. Voznik je med vožnjo opazil dim, ki je uhajal iz motorja, pri čemer se je uspel ustaviti na odstavni niši in oditi na varno. Poklical je na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Gasilci so požar pogasili, pri čemer so zavarovali območje in avtomobil. V požaru se ni nihče poškodoval, promet je bil le delno oviran. Na kraju so bili tudi policisti. Nastala je večja gmotna škoda.