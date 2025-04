Na avtocesti A4 zaradi nesreče nastajajo zastoji

Na avtocesti A4 sta danes okrog 14.50 na odseku med San Giorgiom in Latisano v smeri Benetk trčila avtomobila, pri čemer se je eden od dveh prevrnil in se je vnel požar. Voznik in potniki so se uspeli pravočasno rešiti iz razbitin. Ena oseba se je poškodovala. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, gasilci, reševalni helikopter in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico.

Zaradi posledic nesreče in poškodovanega cestišča so zaprli vozni in prehitevalni pas, pri čemer nastajajo zastoji.