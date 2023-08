V petek zvečer so policisti na avtocesti A23 pri Tablji ustavili dve avstrijski voznici, ki sta vozili v napačno smer. Na izvozni rampi sta se znašli v zastoju, zato sta avtomobila polkrožno obrnili in z vožnjo nadaljevali v napačno smer.

Voznicama so policisti odvzeli vozniški dovoljenji, za avtomobila pa so odredili trimesečno prepoved vožnje. Naložili so jima tudi globo, ki znaša v nočnih urah zaradi vožnje v napačno smer od 2046 do 8186 evrov.