Koprski policisti so včeraj popoldne na počivališču Ravbarkomanda v smeri proti Kopru ustavili kombi švedskih registrskih tablic. Ugotovili so, da je 43-letni voznik, državljan Švedske, prevažal 19 tujcev. Šlo je za državljane Irana, ki so nezakonito prišli v Slovenijo. Postopki še potekajo, so sporočili s policijske uprave.