Na Bovškem iščejo jakutski lajki

»Dragi ljubitelji psov in gora, pomagajte nam: na območju Bovca, Trente, Lepene in Čezsoče že več kot teden dni iščemo dva črno-bela kužka pasme jakutska lajka.« Tako se pričenja poziv lastnikov Zapparja in Amija, kosmatincev, ki sta iz kampa v Lepeni na Bovškem pobegnila v noči na 15. avgust. Pes sledilec psov je v nedeljo sicer našel njuno sled, prebivalec Lepene naj bi enega od psov tudi videl, kako je šel pit vodo, je na svojem Facebook profilu sporočil lastnik kužka Amija Eduard Miler. Miler je med letoma 2014 in 2017 delal v Trstu, kjer je bil umetniški vodja Slovenskega stalnega gledališča.

Jakutske lajke so izjemno redka pasma ruskih psov, ki je nekoč že skorajda izumrla. Ta pasma izvira iz severovzhodne Rusije, predela, znanega po ekstremno nizkih temperaturah. Prebivalci v regiji so pasmo razvili ne le kot impresivnega vlečnega psa, ampak tudi kot del družine. Eduard Miler živi v Lepeni, sin njegovega prijatelja, ki živi v Nemčiji, pa s svojim kužkom Zapparjem redno prihaja v Lepeno. Oba sta se odločila za jakutske lajke, ker sta se ves čas ukvarjala s severnimi, polarnimi psi. Ti so posebni, samosvoji, ljubki in divji.

Lastnika sta se priključila akciji reševanja teh zelo redkih psov pred izumrtjem, ki se preko Poljske pošiljajo po Evropi, največ ponudnikov pa je prav iz Italije in imajo tam visoko ceno. Veliko jih je zadnje čase tudi v Kanadi in na Aljaski. Zappar je star štiri leta, Ami, pa tri in se res obnaša kot kakšen pubertetnik, ki se takoj podredi Zapparju, ki je večinoma bolj len zapečkar. Karakterno se popolnoma razlikujeta, a sta totalno zatreskana eden v drugega. Ne živita skupaj, Ami je v Lepeni, Zappar živi v Nemčiji, a v turistični sezoni prihajajo lastniki redno na obisk, njihova srečanja pa so prelepa, ker se tako zelo veselita eden drugega. Najditelju lastnika obljubljata denarno nagrado v višini 5000 evrov.