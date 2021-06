Na cepljenje v FJK naročeni že dve tretjini prebivalstva nad 16. letom

V FJK se je naročilo na cepljenje proti covidu-19 že več kot 65 odstotkov prebivalstva nad 16. letom, je povedal podpredsednik dežele FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Gre za 682.176 ljudi od 1.048.146. Cilj 70-odstotne precepljenosti prebivalstva je vse bližji, je menil Riccardi.

Prvi odmerek cepiva je že prejelo 630.414 ljudi, samo danes okrog 12.000 ljudi. Skupno z drugim odmerkom pa je bilo doslej cepljenih 889.827 ljudi. Dnevno sicer v povprečju cepijo okrog 10.000 ljudi.

Z današnjim dnem se v FJK lahko naročajo na cepljenje tudi najstniki od 12. do 15. leta starosti. Do 18. ure danes so za to starostno kategorijo prejeli 1110 prijav. Naročanje je mogoče preko deželne spletne aplikacije, na Enotnih točkah za naročanje (Cup) oz. v lekarnah ali s klicem na tel. št. 0434 223522. Mladoletniki bodo na dan cepljenja morali imeti s seboj izpolnjen obrazec, ki ga morata podpisati oba starša. Prav tako bo moral vsaj eden od staršev mladoletnika pospremiti v cepilno središče, je sporočil Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravje.