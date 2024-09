Koprski policisti so včeraj ob 15.44 posredovali v Sečovljah v bližini letališča, kjer se je pripetila prometna nesreča. Ugotovili so, da je v enega od gasilcev, ki je stal na cestni zapori, trčil voznik osebnega avtomobila in s kraja pobegnil. Gasilec se je pri tem lažje telesno poškodoval.

Pobeglega voznika so policisti kmalu izsledili in ugotovili, da gre za 49-letnega moškega iz okolice Pirana. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo.